75enne turbolento torna nel mirino dei Carabinieri

I reparti dipendenti della Compagnia di Alatri, in esecuzione di mirato servizio disposto dal Comando Provinciale di Frosinone sulla detenzione e custodia delle armi comuni da sparo, hanno eseguito nr.17 controlli ai sensi dell’art. 38 comma 3 T.U.L.P.S., nel corso dei quali un 75enne residente in Vico Nel Lazio, già censito per danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, titolare di regolare porto d’armi rilasciato dalla Questura di Frosinone, risultava detenere illegalmente 10 cartucce a palla calibro 12.

L’anziano, espletate le formalità di rito, è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni e contestualmente segnalato alla Prefettura e alla Questura di Frosinone per la revoca del porto d’armi.