Alatri, allontanati tre siciliani pronti a rubare nelle case

FONTE: FROSINONE TODAY - Dalla Sicilia al nord della Ciociaria per rubare nelle case. Nelle ore scorse tre uomini residenti nel siracusano di 56, 52 e 32 anni, gravati da numerosi precedenti per furto, falso, truffa e numerosi sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Alatri ed allontanati con foglio di via obbligatorio Si aggiravano con fare sospetto […] continua a leggere »