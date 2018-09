Arresti domiciliari in cambio di due orologi, funzionario indagato per corruzione

FONTE: FROSINONE TODAY - Funzionario del ministero di Grazia e Giustizia indagato per il reato di corruzione. Secondo le accuse, l’uomo, di 57 anni, di origini ciociare, che operava in qualità di assistente sociale dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale per il Lazio, avrebbe compilato una relazione a favore di una donna arrestata per farle beneficiare dei domiciliari. In cambio avrebbe ricevuto due orologi […] continua a leggere »