Caos in Forza Italia: espulsa Cartaginese. Ora, reazione a catena

5 giorni fa

Scontro Aurigemma – Fazzone: «Gli avevo detto di portare subito le firme. Ora è inutile»

FONTE: ALESSIO PORCU - La tensione cresce dentro Forza Italia. Lo scontro frontale è ad un passo tra il capogruppo in Regione Antonello Aurigemma e il coordinatore del Partito nel Lazio Claudio Fazzone. Aurigemma disobbedirà agli ordini ricevuti. Non ritirerà la Mozione di Sfiducia contro Nicola Zingaretti e porterà in aula i suoi Consiglieri affinché sabato mattina la votino. Esattamente […]