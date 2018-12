FROSINONE – Attestazioni di merito ai Carabinieri che si sono distinti in servizio

Il Generale di Divisione Andrea RISPOLI, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ha visitato oggi il Comando Provinciale di Frosinone. L’Alto Ufficiale, ricevuto dal Comandante Provinciale Colonnello Fabio CAGNAZZO, nell’occasione ha incontrato una rappresentanza di militari e Comandanti di Stazione, nonché dei Carabinieri Forestali. Erano inoltre presenti i membri della rappresentanza militare Co.Ba.R. (Consiglio di Base di Rappresentanza) e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Successivamente il Generale RISPOLI si è recato presso la locale Prefettura dove, dopo uno scambio di saluti con il Prefetto, Sua Eccellenza Dott. Ignazio PORTELLI, hanno proceduto alla consegna di alcune attestazioni di merito concesse ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio:

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE LAZIO AL:

– CAP. MASTROMANNO IVAN

GIÀ COMANDANTE DELLA TENENZA DI FONDI, ORA COMANDANTE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CASSINO.

“COMANDANTE DI TENENZA, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, NOTEVOLE ACUME INVESTIGATIVO E ASSOLUTA DEDIZIONE, DIRIGEVA E COORDINAVA, PARTECIPANDOVI PERSONALMENTE, COMPLESSA ATTIVITÀ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE DUE SODALIZI CRIMINALI, COOPERANTI TRA DI LORO, DEDITI ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 11 PERSONE E IL SEQUESTRO DI DROGA DI DIVERSO GENERE, NONCHÉ MATERIALE VARIO COMPROVANTE L’ILLECITA ATTIVITÀ”

FONDI (LT), MARZO 2015 – FEBBRAIO 2017.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE LAZIO AL:

– LGT. C.S. SALATO GENNARO

– MAR. CA. DI POFI FABRIZIO

– BRIG. CICHELLI MARINO ADRIANO

– V. BRIG. MANCINI BIAGIO

– APP. DE LUCIA ANTONIO

…..IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CASSINO E LA STAZIONE CARABINIERI DI CERVARO.

“ADDETTI AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, NOTEVOLE ACUME INVESTIGATIVO E LODEVOLE DEDIZIONE, FORNIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ATTIVITÀ D’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, CONTIGUA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CAMPANA, RESPONSABILE DI UN RILEVANTE TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ATTIVO NELLA PROVINCIA. LE INVESTIGAZIONI, SVILUPPATE CON PROLUNGATI SERVIZI DI OSSERVAZIONE, APPROFONDITI RISCONTRI E ATTIVITÀ TECNICHE, SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 21 PERSONE, NONCHÉ CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ALTRI 19 CORREI ED IL SEQUESTRO DI VARIO STUPEFACENTE, RISCUOTENDO IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA E CONTRIBUENDO AL ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.”

PROVINCE DI FROSINONE, NAPOLI E TREVISO, OTTOBRE 2014 – GENNAIO 2017.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE LAZIO AL:

– MAR. CA. VIGGIANO ANTONIO

– MAR. MAGG. CASERTA ROBERTO

– APP. SC. FELLA MASSIMILIANO

– APP. SC. BIRRA ABRAMO

…..IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CASSINO E LA STAZIONE CARABINIERI DI PIEDIMONTE SAN GERMANO.

“ADDETTI AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA E A STAZIONE DISTACCATA, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, SPICCATO SPIRITO D’INIZIATIVA E FERMA DETERMINAZIONE, AVUTO CONTEZZA DI UNA RAPINA IN UN UFFICIO POSTALE AD OPERA DI 4 MALVIVENTI, NON ESITAVA AD INTERVENIRE, TRAENDO IN ARRESTO UNO DEI RESPONSABILI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO DI 2 COMPLICI, BLOCCATI DA ALTRO PERSONALE NEL FRATTEMPO SOPRAGGIUNTO, E CON IL RECUPERO DI GRAN PARTE DELLA REFURTIVA”

PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR), 20 GIUGNO 2016

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE LAZIO A:

– MAR. MAGG. SCARPA GABRIELE

– MAR. CA. RUSSO FERDINANDO

– BRIG. CA. MORINI AURELIO

…..IN SERVIZIO PRESSO LE STAZIONI CARABINIERI DI FERENTINO E SUPINO.

“ADDETTI A STAZIONI DISTACCATE, AVUTO CONTEZZA CHE 2 PREGIUDICATI, DOPO AVER FORZATO L’ALT IMPOSTO DA ALTRI MILITARI SI ERANO DATI ALLA FUGA, RIFUGIANDOSI NELL’ABITAZIONE DI UNO DI QUESTI, DANDO PROVA DI GENEROSO SLANCIO, ELEVATA PROFESSIONALITÀ E CORAGGIO, NON ESITAVANO AD ACCEDERE NELLO STABILE, RIUSCENDO, DOPO CONCITATA COLLUTTAZIONE, A BLOCCARE E TRARRE IN ARRESTO UNO DEI PREVENUTI CHE, PER GARANTIRE LA FUGA DEL COMPLICE, AVEVA IMPUGNATA UNA PISTOLA POI RISULTATA CARICA E PRONTA ALL’USO. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DEL CORREO AD OPERA DI ALTRO PERSONALE, NONCHÉ AL SEQUESTRO DI UN FUCILE SOVRAPPOSTO E CARTUCCE VARIE, OLTRE A GRAMMI 50 DI COCAINA E DI UN PUGNALE DEL GENERE PROIBITO.”

FERENTINO (FR), 3 DICEMBRE 2017

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE LAZIO A:

– LGT. C.S. PIZZOTTI ANGELO

– LGT. C.S. SPERATI MARCO

– LGT. VONA MASSIMILIANO

– MAR. MAGG. MESSORE SANTINO

– BRIG.CA. VALERIANI MARIO

– BRIG.CA. BERLANO ENZO

– BRIG.CA. FROIIO GIUSEPPE

– MAR.CA. CAMPOLI ROBERTO

– BRIG.CA. ROSCIOLI EMILIO

– BRIG. GRIECO ALFONSO

– APP. SC. FELLA MASSIMILIANO

…..IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI FROSINONE, NONCHÉ ALLE STAZIONI CARABINIERI DI FROSINONE E PIEDIMONTE SAN GERMANO.

“COMANDANTE ED ADDETTI DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA, DI STAZIONE E DI ALIQUOTA RADIOMOBILE CAPOLUOGO E DISTACCATA, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, NOTEVOLE ACUME INVESTIGATIVO E ASSOLUTA DEDIZIONE, CONDUCEVANO COMPLESSE INVESTIGAZIONI, PARTECIPANDO ALLE PRINCIPALI ATTIVITÀ OPERATIVE, CHE CONSENTIVANO DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, SVILUPPATA CON COMPLESSE ATTIVITÀ TECNICHE E PUNTUALI RISCONTRI INFORMATIVI ACQUISITI IN UN’AREA RESIDENZIALE ORGANIZZATA DAI MALVIVENTI CON SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI E SERVIZI DI VEDETTA, SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 41 PERSONE, L’ESECUZIONE DI 7 PROVVEDIMENTI CAUTELARI, NONCHÉ CON IL SEQUESTRO DI VARIO STUPEFACENTE, UN FUCILE, UNA PISTOLA E CIRCA 30.000 EURO IN CONTANTI, RISCUOTENDO IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA E CONTRIBUENDO AL ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.”

PROVINCE DI FROSINONE E TERRITORIO NAZIONALE, DICEMBRE 2014 – DICEMBRE 2016.

Il Generale RISPOLI si è soffermato sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante presenza e visibilità sul territorio, il cui obiettivo primario è quello di garantire sicurezza effettiva e percepita, anche e soprattutto attraverso il costante contatto con i cittadini.

Il Colonnello CAGNAZZO ha ringraziato il Comandante della Legione per la sensibilità e disponibilità manifestata nei confronti del personale e per l’attenzione all’attività svolta dai Carabinieri quotidianamente in Ciociaria.

Al termine della cerimonia, S.E. il Prefetto ha rivolto un saluto di ringraziamento agli intervenuti formulando il suo apprezzamento ai Carabinieri della Provincia per il loro operato e la vicinanza alla popolazione.