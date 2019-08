FROSINONE – Avvisi luminosi e nuovi orari per l’ascensore inclinato

3 ore fa

FROSINONE – Arrivano le paline elettroniche per l’ambiente

Dal prossimo autunno saranno attivate le ztl, ecco cosa cambierà.

Proseguono gli interventi dell’amministrazione Ottaviani nell’ambito del risanamento della qualità dell’aria e della promozione della mobilità alternativa. Sono state installate infatti, le paline luminose per indicare la presenza di zona a traffico limitato: dal prossimo autunno, infatti, saranno attivate le ztl in determinati orari e per determinate tipologie di veicoli. Tali tabelloni luminosi segnaleranno agli automobilisti, dunque, se il varco è in funzione.

Tali iniziative si inseriscono nel più ampio quadro di interventi tesi all’abbattimento delle emissioni e alla promozione di una mobilità sempre più ecosostenibile. Nella medesima direzione, vanno i due finanziamenti ottenuti dall’amministrazione Ottaviani per la realizzazione di piste ciclabili in città, con stanziamento ad hoc per l’abbattimento di polveri sottili (PM10 in particolare) grazie alla presenza di piante definite “mangiasmog”.

È stato inoltre implementato il controllo delle caldaie mentre, dal prossimo anno scolastico, partirà la settimana corta per le scuole, che comporterà la disattivazione di circa 38 centrali termiche per due giorni. Stando al recente studio dell’Ispra, infatti, la voce più “pesante” dell’inquinamento da PM 2,5 è costituita proprio dal riscaldamento, che incide per oltre il 40% delle emissioni.

Diversi i traguardi raggiunti dal Comune di Frosinone in materia ambientale: non solo il capoluogo è diventato uno dei più virtuosi in fatto di raccolta differenziata (con una percentuale superiore al 70%, che ha permesso anche uno sconto in bolletta per le utenze domestiche di circa il 15% e del 10% per quelle non domestiche), ma per quanto riguarda il capitolo “energia pulita e accessibile”, bisogna tener conto degli interventi di efficientamento energetico con la installazione di 9.000 punti luce su tutto il perimetro comunale, tutti a led, e della installazione di impianti fotovoltaici prevista nella sede comunale di piazza VI dicembre e negli istituti scolastici ex “Ricciotti” e “Giovanni XXIII”.

Il servizio di trasporto pubblico locale, inoltre, è stato trasformato dall’amministrazione in una flotta totalmente ecologica con mezzi tutti euro 5, euro 6, metano e batteria. Grazie a queste misure, negli ultimi 5 anni la quantità di particelle immesse nell’aria è diminuita del 20%, come riconosciuto dagli enti di certificazione e controllo.