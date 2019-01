Giorgia Benacquista: «Sì al Lazio Pride a Frosinone!»

«Come Rete degli Studenti Medi di Sora sosteniamo la candidatura di Frosinone per ospitare il Lazio Pride nel 2019 perché crediamo che questo tipo di iniziative siano un passo in avanti verso una strada di emancipazione e rispetto dei diritti umani.

Soprattutto in una Provincia come la nostra in cui alcuni temi sono ancora dei tabù e si evita di parlarne. Ogni giorno, da anni la nostra associazione promuove con forza queste iniziative per il riconoscimento dei diritti di tutte e di tutti. Non ci stancheremo mai di combattere per un modello di società giusto ed equo». È quanto dichiara Giorgia Benacquista dell’esecutivo provinciale rete degli studenti medi Frosinone.