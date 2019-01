Gli angeli esistono eccome! Grazie Luca!

L’appuntato Luca Trotta presta servizio nella stazione dei Carabinieri di Acquafondata, piccolo comune in fondo alla Ciociaria, abitato da circa 270 abitanti e situato a pochi km dal confine con il Molise.

Nel suo giorno di riposo ha pensato di andare con la famiglia nella vicina Cassino per fare compere in un centro commerciale, ma non immaginava che in quel contesto avrebbe salvato la vita a un bambino di appena tre anni, che era in compagnia dei genitori nello stesso luogo ed improvvisamente ha perso i sensi a seguito di un pianto irrefrenabile.

Nell’intervista rilasciata a Teleuniverso, Trotta ha raccontato tutte le fasi del suo gesto eroico. Richiamato dalle urla dei genitori, il Carabiniere è intervenuto immediatamente ed ha praticato al bimbo un primo massaggio cardiaco con respirazione bocca a bocca. Il bambino dopo poco si è ripreso, ma immediatamente dopo ha smesso di nuovo di respirare, così il giovane carabiniere ha proceduto con un secondo massaggio cardiaco. Alla fine il militare dell’Arma è riuscito nel suo intento, tra gli applausi e le lacrime del centro commerciale. A seguire, i sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare il piccolo presso l’Ospedale Santa Scolastica per sottoporlo a tutti gli accertamenti del caso.

Il coraggio dimostrato da Trotta è stato davvero enorme, così come la freddezza nello svolgere le manovre che hanno portato al salvataggio del piccolo. Il suo racconto a Teleuniverso rende molto più l’idea sulla vicenda, rispetto a mille nostre parole. Vogliamo quindi limitarci a ribadire che gli angeli esistono davvero ed a ringraziare di cuore il caro Luca per averci regalato questo magnifico momento di vita vera.