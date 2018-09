Il capolavoro di Buschini: approvata la fusione dei Consorzi Industriali

6 giorni fa

Come biglie impazzite nell’Aula della Regione in cerca di un’intesa

FONTE: ALESSIO PORCU - La lunga maratona in Consiglio Regionale. I Capigruppo non trovano un accordo che vada bene a tutti. Fitti scambi di battute, ipotesi e malumori. La lacerazione nel M5S. Ed il fronte interno nel Pd. Non trova pace. La sedia nel primo cerchio dell’emiciclo, brucia. Mauro Buschini, capogruppo Dem in regione Lazio non riesce a starci […]