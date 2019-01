Il mercato della Lazio passa per Sora

Il girone d’andata della Lazio si è chiuso con alti e bassi. La formazione biancoceleste, sicuramente penalizzata dalla partenza in salita (Napoli e Juventus), che si ripeterà anche all’inizio del ritorno, è riuscita ad inanellare una serie di vittorie fondamentali che le hanno permesso di scalare posizioni fino a raggiungere il quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla competizione più prestigiosa d’Europa, la Champions League.

Ci sarebbe da festeggiare, ma in realtà non è così, perché il pareggio in casa con il Toro e le contemporanee vittorie della Roma a Parma e del Milan contro la Spal a San Siro hanno fatto sì che i capitolini girassero la boa da quarti in classifica sì ma con il fiato sul collo di rossoneri (a -1) e giallorossi (a -2).

Certamente si preannuncia una lotta avvincente per salire sul treno europeo che conta e per questo la Lazio sta cercando di rinforzarsi in modo intelligente, come del resto ha sempre fatto. Un nome che interessa molto è quello del sorano Davide Zappacosta, terzino destro utile sia in fase difensiva che offensiva, grazie alla sua confidenza con il goal. Il pendolino volsco arriverebbe nella Capitale in prestito, stando ai rumors di Radio Mercato. Sarebbe davvero un ottimo rinforzo per Simone Inzaghi.