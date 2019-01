Indomita nonna ciociara mette in fuga giovane truffatore

I Carabinieri di Anagni, al termine di apposite indagini, hanno denunciato in stato di libertà per “tentata truffa”, B.R. 28enne residente in Sicilia già censito per reati specifici.

Gli accertamenti posti in essere dagli operanti, hanno permesso di identificare e raccogliere univoci e coincidenti elementi di colpevolezza nei confronti del ragazzo che lo scorso 16 ottobre 2018, nel centro di Anagni, mediante la simulazione della rottura dello specchietto retrovisore del proprio veicolo, ha tentato di estorcere denaro ad una 72enne del luogo.

In particolare, il malvivente ha cercato di porre in essere la cosiddetta “truffa dello specchietto”, gettando un sasso verso il veicolo della signora, la quale dopo aver udito il forte rumore si è fermata. A quel punto il malvivente, aggredendola verbalmente, ha cercato di estorcergli del denaro contante quale risarcimento per il presunto danno provocato. Fortunatamente la signora, affatto intimorita dal fare intimidatorio dell’uomo, ha contattato i Carabinieri facendo dileguare velocemente il 28enne che ha desistito dal suo intento.