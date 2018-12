L’appello di Smeriglio alla sinistra: alle Primarie ricordatevi di Sanders

5 giorni fa

Le primarie Pd mettono i Tagliaboschi in minoranza (di F. Ducato)

FONTE: ALESSIO PORCU - La fine di un’epoca. Il cambio della guardia. Un passaggio di consegne. Il viale del tramonto. Metafore più o meno simili. Che si possono scegliere per descrivere quello che potrebbe essere successo ad Anagni a margine delle primarie per l’indicazione del segretario regionale del Partito Democratico. Come è noto, il popolo del Pd regionale ha […]