MAMA h24 Servizi di assistenza familiare: intervista all’Ad Maxmilliam Giannetti

MAMA H24 è una società che offre servizi di assistenza familiare. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita della persone non più autosufficienti e delle loro famiglie, offrendo loro un supporto adeguato e costante nella quotidianità.

A noi si rivolgono le persone che hanno bisogno di una badante per uno o più familiari, ma che cercano soprattutto sicurezza e professionalità. Dopo 8 anni di attività lavorativa in questo campo, e dopo aver aiutato più di 300 famiglie, possiamo dire che non tutti possono diventare assistenti familiari: serve affidabilità, preparazione, umanità, serietà, impegno e dedizione. Ecco perché le nostre selezioni sono accurate e consistono in più fasi e, ecco perché, abbiamo creato un albo dei caregiver che ci aiuta nella scelta dell’assistente/badante più idonea.

Lavoriamo soprattutto grazie al passaparola delle famiglie nostre clienti: garanzia di qualità, competenza e serietà per chi decide di rivolgersi a noi. La sede dei nostri uffici è a Sora, in viale San Domenico 1. Operiamo in tutta la provincia di Frosinone, Roma e Latina. In generale lavoriamo in tutto il Lazio e Abruzzo, ma il nostro modello organizzativo, quando ci arrivano chiamate o segnalazioni, ci permette di coprire tutto il territorio nazionale senza problemi.

Non siamo un’agenzia e questo ci permette di essere liberi di scegliere e selezionare chi collabora con noi e chi far entrare in famiglia. Capiamo che ogni situazione è differente. I nostri servizi di assistenza, infatti, sono realizzati ad hoc per soddisfare le esigenze dei nostri clienti anche nei casi più estremi. Le nostre collaboratrici lavorano giorno e notte per aiutare al meglio le famiglie nella gestione degli impegni quotidiani e seguire h24 gli anziani, i malati e i non autosufficienti.

All’assistenza 24 ore su 24 si aggiungono i servizi sanitari su misura, supportati da professionisti esperti del settore che si prenderanno cura della salute dei tuoi cari con controlli ed esami periodici.

Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita dei nostri assistiti, offrendo loro quotidianamente tranquillità e prevenzione infermieristica nelle zone dove è attivo il servizio.

Per togliere ulteriori pensieri alle famiglie, noi di MAMA H24 ci occupiamo della selezione e dell’assunzione delle assistenti familiari (quelle che in gergo chiamano badanti), facendoci carico dell’intera gestione burocratica e amministrativa delle pratiche, dei contratti e degli oneri previdenziali.

Assumiamo noi il personale, così il cliente non ha rapporti contrattuali diretti con le assistenti ma solo con MAMA H24, che si prende ogni tipo di responsabilità. La selezione dei collaboratori è scrupolosa: solo chi ha un profilo che rispetta standard qualitativi elevati diventa un nostro assistente familiare.

SIAMO CONSAPEVOLI CHE OGNI FAMIGLIA HA UNA SITUAZIONE DIFFERENTE DA GESTIRE. CHIAMACI SUBITO PER RICHIEDERE UN CONSULTO GRATUITO. SAPREMO COME PERSONALIZZARE LA TUA ASSISTENZA FAMILIARE ANCHE A LIVELLO ECONOMICO.

INFO

Telefono

0776. 27.67.14

+39 389.58.98.062

800.909.900

E-mail

info@mamah24.it

Web Site