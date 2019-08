Open Arms, la procura di Agrigento indaga per sequestro di persona

ROMA – Sulla vicenda della nave Open Arms la Procura di Agrigento ha aperto una indagine contro ignoti ipotizzando il reato di sequestro di persona. Il fascicolo è stato aperto alla luce di un esposto presentato dai legali della ong spagnola Proactiva Open Arms e dai giuristi democratici.

“Da 15 giorni la nave Open Arms è in mare con 134 persone a bordo. La situazione sulla nave è drammatica: da 15 giorni donne, uomini e bambini vivono costretti in spazi ristretti nella paura e nell’incertezza di quello che succederà.

Sono persone che hanno vissuto l’orrore dei campi di detenzione in Libia: torture, stupri, lavori forzati. Hanno già sopportato enormi sofferenze, non possiamo aggiungerne altre”. È quanto si legge in una nota congiunta, a firma di Oscar Camps, fondatore di Open Arms, e di Gino Strada, fondatore di Emergency.

“Negli ultimi giorni le condizioni di salute psicofisica si sono ulteriormente aggravate con atti di autolesionismo e minacce di suicidio che rendono ingestibile la situazione e mettono in pericolo imminente di vita le persone a bordo. Bisogna agire nelle prossime ore- continua- Chiediamo che sia immediatamente autorizzato lo sbarco a Lampedusa prima che si aggiungano altre tragedie a quelle già vissute”.

SALVINI: EMERGENZA MEDICA? PRESA IN GIRO DI OPEN ARMS

Il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa ha detto che dei 13 naufraghi sbarcati per “motivi medici” dalla Open Arms uno aveva una otite. Gli altri stavano bene.

“Siamo davanti all’ennesima presa in giro della ong spagnola su nave spagnola, quella Open Arms che per giorni ha girovagato nel Mediterraneo al solo scopo di raccogliere più persone possibili per portarle sempre e solo in Italia”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

“In tutto questo tempo sarebbero già andati e tornati in un porto spagnolo tre volte. Queste ong invece fanno solo battaglia politica, sulla pelle degli immigrati e contro il nostro Paese. Ma io non mollo”.

ALTRE QUATTRO PERSONE FATTE SBARCARE

Dopo le nove persone fatte sbarcare ieri per motivi sanitari, questa notte altri 4 migranti sono stati portati a terra dalla Guardia Costiera. Intanto, continua lo stallo politico dopo la decisione dell tar del Lazio di accogliere il ricorso della ong spagnola contro il decreto sicurezza bis.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha infatti disposto un nuovo divieto di ingresso in acque territoriali, ma la ministra della Difesa Elisabetta Trenta ed il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli hanno scelto di non firmare il decreto, rendendolo di fatto nullo. Resta però il divieto di sbarco: quest’ultimo infatti deve essere autorizzato dalla Prefettura di Agrigento, dunque in sostanza dal Viminale.

