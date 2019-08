Piedimonte San Germano in lutto: “zì Filippo” se n’è andato

Zì Filippo, al secolo Filippo Carcione, si è spento alla veneranda età di 103 anni. Nessuno conosceva la storia del paese come lui. La Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione, la rinascita dell’economia locale con l’arrivo della “grande fabbrica”: Carcione ha vissuto tutti gli eventi, positivi e nefasti che hanno caratterizzato la storia del ‘900 per quel che riguarda Piedimonte. È stato un importantissimo punto di riferimento per generazioni. La città gliene sarà grata per sempre.