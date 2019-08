Roma, Russell Crowe contro le regole del centro storico: stressano i turisti

ROMA – “Assillare i turisti non è una buona cosa per gli affari. Compatisco gli uomini e le donne perbene che dovranno andare in giro per attuare una così meschina regola. Roma appartiene a coloro che credono in lei. Io amo la Città eterna con tutto il mio cuore”. Così, su Twitter, l’attore Russell Crowe postando un video di ‘Bloomberg TicToc’ in cui si vede la Polizia locale capitolina intervenire per far rispettare alcuni divieti nel centro storico. Tra questi, il divieto di consumare pasti o bevande sulla scalinata di Trinità dei Monti, entrare nelle fontane storiche o sedersi sui monumenti.

Fonte: Agenzia DIRE – www.dire.it