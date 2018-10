Un ferentinate al campionato mondiale di golf: facciamo tutti il tifo per Stefano Patrizi!

“Quello che altri trovano nella poesia o nell’arte, io lo trovo in un bel drive”, parlava così in un’intervista Arnold Palmer – golfista statunitense considerato uno dei più grandi giocatori della storia del golf professionistico – quando gli venne chiesto cosa significasse per lui il golf. Deve aver provato gli stessi sentimenti Stefano Patrizi, giovane ferentinate, alla sua prima lezione di golf. E oggi, con un piede sul podio e un biglietto per la Malesia nel taschino, si è aggiudicato con una eccellente performance alla Final National a Poggio dei Medici (Toscana) la possibilità di gareggiare alla finale del World Amateur Golfers Championship, la più agognata e prestigiosa gara a cui un golfista amatoriale possa ambire. Stefano è, dunque, uno dei 5 italiani che vestiranno la maglia azzurra alla finale del WAGC a Johor (Malesia), ad oggi il più alto riconoscimento nella carriera di un giocatore amatoriale

Un’ascesa fulmine quella di Stefano, che ha iniziato a giocare a golf soltanto ad aprile dello scorso anno e tra qualche settimana si troverà faccia a faccia – o forse sarebbe meglio dire ferro a ferro – con agguerriti giocatori provenienti da ogni angolo del globo. Un chiaro esempio di come passione e motivazione possano aiutarci a realizzare anche i sogni che crediamo inesaudibili!

Stefano continua ad allenarsi senza sosta presso i campi del Golf Club Fiuggi sotto l’occhio esperto di Maurizio Severa, per imbucare anche il suo prossimo obiettivo. E se gli chiediamo cosa farà dopo la trasferta malese, ci risponde deciso: “Mi allenerò per il campionato americano!”.

Perché quando si sogna, è bene farlo in grande!